Unwettergefahr in Hochwassergebieten: Wovor gewarnt wird

Am Wochenende werden in NRW, Rheinland-Pfalz und Bayern wieder Unwetter mit Starkregen erwartet. (Archivbild)

Tobias Hartl/dpa

Berlin. Nach der Flutkatastrophe laufen in den betroffenen Regionen in Westdeutschland die Aufräumarbeiten. Die Situation ist vielerorts noch angespannt. Nun könnte es in NRW und Rheinland-Pfalz erneut heftig regnen.

Unwettergefahr! Nach der Hochwasser-Katastrophe drohen den Menschen im Westen Deutschlands erneut Gewitter und Starkregen – wenn auch regional begrenzt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Samstagnachmittag vor schweren Gewittern, heft