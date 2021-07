Nach Stopp in Apotheken: Wo Sie den Impfnachweis jetzt noch bekommen

In Arztpraxen erhalten Geimpfte weiterhin ein digitales Impfzertifikat. Als Nachweis genügt aber auch der gelbe Impfpass. (Symbolbild)

imago images/Dennis Duddek/Eibner Pressefoto

Berlin. Wegen einer Sicherheitslücke wurde die Ausstellung von Corona-Impfzertifikaten in Apotheken vorübergehend ausgesetzt. Wo Sie den digitalen Nachweis weiterhin bekommen.

Apotheken in ganz Deutschland können aktuell keine Corona-Impfzertifikate ausstellen. Der Deutsche Apothekerverband (DAV) hatte die Ausstellung in Rücksprache mit dem Bundesgesundheitsministerium gestoppt, da es am Donnerstag Berichte über