Mindestens 14 Tote nach heftigem Monsunregen in Indien

Rettungskräfte des Katastrophenschutzes bei der Evakuierung von Menschen im indischen Chiplun.

Uncredited/NDRF/AP/dpa

Neu Delhi. Die Niederschläge werden auch in Indien stärker. Im Bundesstaat Maharashtra fiel in 24 Stunden soviel Regen wie in keinem anderen Juli seit 40 Jahren.

Mindestens 14 Menschen sind bei Erdrutschen und anderen Zwischenfällen nach heftigem Monsunregen in Indien getötet worden. Die Toten seien seit Donnerstagabend gefunden worden, sagte ein Mitarbeiter des Katastrophenschutzes der Deutschen Pr