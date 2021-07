Tragischer Unfall in Bayern: Frau stirbt in Altkleidercontainer

Eine 25 Jahre alte Frau ist in einem der Container gestorben.

Ralf Hettler/dpa

Großostheim. Es war wohl ein tragischer Unfall. In Bayern ist eine junge Frau in einem Altkleidercontainer gestorben.

Eine junge Frau ist bei Aschaffenburg in Bayern in einem Altkleidercontainer gestorben. Die 25-Jährige sei im unterfränkischen Großostheim mit dem Oberkörper in dem Container steckengeblieben, teilte die Polizei am Freitag mit. Es sei davon