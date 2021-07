Lage in den Katastrophengebieten bleibt angespannt

Als Zeichen der Solidarität und im Gedenken an die vielen Opfer der Flutkatastrophe sollen bundesweit in vielen Kirchen die Glocken läuten.

Berlin. Nach der Flutkatastrophe in der vergangenen Woche laufen in den betroffenen Regionen die Aufräumarbeiten. Nun könnte es in NRW und Rheinland-Pfalz erneut heftige Niederschläge geben.

Am Wochenende droht den Menschen in den von der Flutkatastrophe betroffenen Regionen im Westen Deutschlands erneut Starkregen. In Nordrhein-Westfalen soll es wieder kräftige Regenschauer und Gewitter geben. Wie der Deutsche Wetterdienst (DW