In Gemünd in Nordrhein-Westfalen wird Schutt aus den Häusern geräumt.

Oliver Berg/dpa

Berlin. Nach der Flutkatastrophe in der vergangenen Woche laufen in den betroffenen Regionen in Westdeutschland die Aufräumarbeiten. Nun könnte es in NRW und Rheinland-Pfalz erneut heftig regnen.

Nach der Flutkatastrophe drohen den Menschen im Westen Deutschlands erneut Gewitter und Starkregen - wenn auch regional begrenzt. Bildergalerie 4 Bilder Lage in den Katastrophengebieten bleibt ang