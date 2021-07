Elbe 2002: Teuerste Naturkatastrophe in Europa seit Jahren

Ein Wohnhaus in der Gemeinde Insul im Ahrtal ist zusammengestürzt.

Thomas Frey/dpa

Genève. Laut der Weltwetterorganisation (WMO)verursachten die Überschwemmungen in Deutschland 2002 Schäden in Höhe von mehreren Milliarden Euro.

Die Überschwemmungen in Deutschland 2002 insbesondere an der Elbe waren nach einer Analyse der Weltwetterorganisation (WMO) die nach Sachschäden folgenschwerste Naturkatastrophe der vergangenen 50 Jahre in Europa. Sie verursachten Schäden i