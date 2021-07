"Was soll denn nun werden?" Bewohner zurück in Schlamm-Häusern

Susanne Dunkel steht in ihrer zerstörten Küche im Ortsteil Blessem. Im Katastrophengebiet Erftstadt-Blessem dürfen einige Anwohner dauerhaft in ihre Häuser zurück.

dpa/Marius Becker

Erftstadt. Das Hochwasser hat in Erftstadt-Blessem besonders verheerend gewütet. Nun dürfen die meisten Bewohner in ihre Häuser zurück – und stehen dort fassungslos vor dem, was noch übrig ist von ihrem Zuhause.

Der obere Teil des massiven Eichenschranks ist unversehrt – hinter den Glastüren stecken Kinderfotos. "Gott sei Dank, wenigstens die Bilder von meinen Enkelchen sind noch da", sagt Susanne Dunkel. Die 70-Jährige steht am Donnerstag in ihrem