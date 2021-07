IT-Spezialisten haben eine gravierende Sicherheitslücke bei der Erstellung digitaler Impfnachweise von Apotheke aufgedeckt.

Berlin/Düsseldorf. Die Apotheken in Deutschland stoppen wegen einer Sicherheitslücke die Ausstellung von Corona-Impfzertifikaten.

Apotheken in ganz Deutschland können seit Mittwoch keine Corona-Impfzertifikate mehr ausstellen. Der Deutsche Apothekerverband (DAV) teilte am Donnerstag mit, dass die Ausstellung von Zertifikaten in Rücksprache mit dem Bundesgesundheitsmin