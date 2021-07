Déjà-vu für Weinstein - weiterer Prozess in Los Angeles

Ex-Filmproduzent Harvey Weinstein, der wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung eine langjährige Haftstrafe absitzt, ist in Los Angeles wegen weiterer Sexualstraftaten angeklagt worden.

Mark Lennihan/AP/dpa

Los Angeles. Im Rollstuhl erscheint Harvey Weinstein vor Gericht - nun ist der frühere Filmmogul auch in Los Angeles wegen sexueller Übergriffe angeklagt. In New York verbüßt er schon eine langjährige Haftstrafe.

Der frühere Hollywood-Mogul Harvey Weinstein kehrt nach Los Angeles zurück, doch es ist kein glamouröser Auftritt: in einem braunen Gefängnis-Overall, im Rollstuhl sitzend wird der 69-Jährige in den Gerichtssaal gefahren. Mit Handschellen a