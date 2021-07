Der nach Angaben des Herstellers größte jemals in Deutschland produzierte Heißluftballon schwebt bei seiner Jungfernfahrt über Stuttgart.

Bernd Weißbrod/dpa

Kornwestheim. 12.500 Kubikmeter Volumen und mit Propan betrieben: Ein Rekordheißluftballon hat nach rund eineinhalb Jahren Planung und Tests in Baden-Württemberg seinen Jungfernflug absolviert.

Der nach Angaben des Herstellers größte jemals in Deutschland produzierte Heißluftballon ist in Baden-Württemberg zu seiner Jungfernfahrt in den Himmel gestiegen und sicher wieder gelandet. 12.500 Kubikmeter Volumen misst der grün-weiße Rek