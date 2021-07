Geiselnehmer in schwedischer Haftanstalt fordern Pizza

Zwei Polizeiautos verlassen das Gelände des Hallby-Gefängnisses in der Nähe von Eskilstuna, Schweden.

Per Karlsson/TT NEWS AGENCY/dpa

Stockholm. Zwei mit Rasierklingen bewaffnete Schwerverbrecher eines schwedischen Gefängnisses haben zwei Gefängniswärter bedroht. Für die Freigabe der Geiseln forderten sie für alle Insassen Pizza.

Zwei Insassen einer geschlossenen Haftanstalt in Schweden haben zwei Gefängniswärter als Geiseln genommen. Sie verschanzten sich vorübergehend in einem Wachraum des Gefängnisses Hällby gut 100 Kilometer westlich von Stockholm, in dem sich d