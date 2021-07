Weinstein wegen Sexualstraftaten in Los Angeles angeklagt

Harvey Weinstein (M), Filmproduzent aus den USA, trifft in einem Gerichtsgebäude ein.

Seth Wenig/AP/dpa

Los Angeles. Ein Gericht in New York hat Harvey Weinstein 2020 wegen Sexualverbrechen zu 23 Jahren Haft verurteilt. Nun folgt in Los Angeles eine weitere Anklage.

Ex-Filmproduzent Harvey Weinstein, der wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung eine langjährige Haftstrafe absitzt, ist am Mittwoch in Los Angeles wegen weiterer Sexualstraftaten angeklagt worden. Nach Mitteilung der Staatsanwaltschaft