Britney Spears will nicht mehr schweigen

Ein Britney Spears-Anhänger schwenkt eine „Free Britney“-Fahne im Rahmen einer Gerichtsanhörung zur Vormundschaft der Popsängerin.

Chris Pizzello/AP/dpa

Los Angeles. Seit 2008 ist Britney Spears der Vormundschaft ihres Vaters unterstellt. Sie kämpft vor Gericht dagegen an - doch bisher ohne Erfolg. Nun kündigte sie an, sich auch weiter verbal wehren zu wollen.

Britney Spears will nach eigenen Worten noch lange nicht damit aufhören, sich öffentlich über ihre Vormundschaft zu äußern.„Ich werde nie in der Lage sein, loszulassen und weiterzumachen, bis ich alles gesagt habe, was ich sagen musste... u