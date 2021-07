Chinesische Metropole überschwemmt – Hunderte in Bahn eingeschlossen

Fahrzeuge stehen in der zentralchinesischen Provinz Henan auf einer überfluteten Straße.

dpa

Zhengzhou. Die schwersten Regenfälle seit Jahrzehnten haben in der zentralchinesischen Metropole Zhengzhou massive Überschwemmungen ausgelöst. Staatliche Medien berichteten von zwölf Toten.

Die Fluten überschwemmten die U-Bahn, wo Hunderte Menschen in Zügen und auch in Tunneln eingeschlossen waren, wie Staatsmedien und Augenzeugen in sozialen Medien berichteten. Auf Videos war zu sehen, wie ihnen das Wasser teils bis zu den Sc