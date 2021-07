Noch 175 Menschen in Katastrophengebieten vermisst

Weitgehend zerstört und überflutet ist das Dorf Schuld im Kreis Ahrweiler.

Boris Roessler/dpa

Koblenz. Allein im schwer getroffenen Kreis Ahrweiler ist der Verbleib von 170 Personen unklar. Behörden in Rheinland-Pfalz und NRW befürchten, im Zuge der Aufräumarbeiten könnten weitere Todesopfer gefunden werden.

Sechs Tage nach den verheerenden Unwettern in Rheinland-Pfalz und NRW werden noch immer viele Menschen vermisst. Allein in Rheinland-Pfalz beläuft sich die Zahl nach Angaben der Koblenzer Polizei auf 170 Personen. Im Rhein-Erft-Kreis in NRW