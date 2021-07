Amazon-Gründer Bezos nach Kurz-Ausflug ins All wieder gelandet

Der Raketenstart fand im US-Bundesstaat Texas statt.

imago images/ lue Origin/Cover-Images.com

Van Horn. Der Start und die Landung sind geglückt, Jeff Bezos ist an Bord des Raumschiffes "New Shepard" erfolgreich ins Weltall geflogen.

Amazon-Gründer Jeff Bezos ist nach einem Kurz-Ausflug ins Weltall wieder sicher auf der Erde gelandet. Der 57-Jährige hatte am Dienstag an Bord des Raumschiffes "New Shepard" seiner Firma Blue Origin vom US-Bundesstaat Texas aus abgehoben,