Michael Wendler wird per Haftbefehl gesucht.

dpa/Rolf Vennenbernd

Dinslaken. Der Sänger Michael Wendler wird seit Dienstagvormittag per Haftbefehl in Deutschland gesucht. Das entschied nun eine Richterin am Amtsgericht Dinslaken. Der Grund: Er erschien nicht zum eigenen Prozess.

Ab sofort wird Schlagersänger Michael Wendler per Haftbefehl in Deutschland gesucht. Was war passiert? In einem Prozess geht es um einen Strafbefehl gegen Wendler: Ihm wird Beihilfe zum Vereiteln der Zwangsvollstreckung in Tateinheit mit Ba