Was bringen Warnungen? Wie Menschen mit Alarmen umgehen

Strenge Vorsichtsmaßnahmen nur weil die Smartpone-App warnt (Symbolbild)? Menschen reagieren ganz unterschiedlich auf Alarme.

picture alliance / Peter Steffen/dpa

Potsdam. Nach der Hochwasserkatastrophe diskutiert die Politik über frühere und präzisere Warnungen. Schön und gut. Aber Hand aufs Herz: Wer erwartet wirklich eine Flut, nur weil die Warn-App mal wieder Töne von sich gibt?

Wenn in Kriegsgebieten die Sirenen heulen, suchen die Menschen Schutz in Bunkern. Wenn in Deutschland Sirenen heulen, gehen die meisten wohl eher von einem Testlauf aus.Nun mag der Vergleich weit hergeholt klingen. Doch mehrfach wurden die