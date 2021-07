Inzidenz steigt weiter an – Zahl der Neuinfektionen fast verdoppelt

Wie hier in Frankfurt kommen die Menschen angesichts der Corona-Lockerungen auch andernorts zahlreich zusammen.

imago images/Ralph Peters

Berlin. Neben der Inzidenz und den Corona-Neuinfektionen klettert auch die Zahl der Todesfälle im Vergleich zur Vorwoche nach oben. Das geht aus den Daten des Robert Koch-Instituts am Dienstag hervor.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt seit zwei Wochen kontinuierlich an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Dienstagmorgen lag sie bei 10,9 – am Vortag betrug der Wert 10,3 und beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli 4,9. Demnach