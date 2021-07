Völlig zerstörte Brücke über die Ahr in Ahrweiler nach der Flutkatastrophe.

Boris Roessler/dpa

Berlin. Kaum noch Regen sagt der Wetterdienst für Deutschland voraus. Jetzt, wo die akute Gefahr in den Hochwassergebieten vorerst gebannt zu sein scheint, beginnt die Suche nach möglichen Schuldigen.

Nach der schlimmsten Flutkatastrophe in Deutschland seit der Sturmflut in Hamburg 1962 stand erst das Leid der Menschen und die praktische Hilfe im Vordergrund. Doch mit dem Rückgang der akuten Gefahr in den Überschwemmungsgebieten gewinnt