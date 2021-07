18.07.2021, Adenau. Bundeskanzlerin Angela Merkel während einer Pressekonferenz im Hochwassergebiet.

Thomas Frey/dpa

Adenau. Während einer Pressekonferenz im Hochwasserkatastrophengebiet sorgte Bundeskanzlerin Angela Merkel mit einer deutlichen Aussage gegenüber einer Journalistin für Aufsehen in den sozialen Netzwerken.

Um sich ein Bild über die Verwüstung in Rheinland-Pfalz zu machen, reiste Angela Merkel am Sonntag in die betroffenen Gebiete. Zusammen mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer besuchte die Kanzlerin mehrere Gemeinden u