Dramatisches Hochwasser in Passau bleibt aus

Feuerwehrmänner im Hochwasser der Donau.

Armin Weigel/dpa

Bad Reichenhall. Nach dem Hochwasser im Südosten Bayerns können die Menschen etwas aufatmen. Der Starkregen hat aufgehört und vielerorts scheint sogar die Sonne. Die Flutgefahr ist vorerst gebannt.

Nach dem verheerenden Unwetter im Südosten Bayerns war auch in Passau eine Hochwasser-Katastrophe befürchtet worden - doch die Lage hat sich mittlerweile entspannt. Am Morgen lag der Wasserstand der Donau in Passau bei 8,19 Metern und damit