Hausbewohner mussten vor der Flut fliehen. Plünderer drangen derweil in die leeren Häuser ein. (Symbolbild)

dpa/Boris Roessler

Düsseldorf/Eschweiler. Während die Menschen vor dem Hochwasser geflohen sind, haben Plünderer die leeren Häuser durchsucht. Drei von ihnen sitzen in Untersuchungshaft.

Nach Plünderungen im vom Unwetter getroffenen Eschweiler bei Aachen sitzen drei Verdächtige in Untersuchungshaft. Das erklärte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Sonntag in einer vorab aufgezeichneten Fernsehansprache im WDR. Esch