Kanzlerin Merkel und Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, begehen das Hochwassergebiet.

Christof Strache/AFP

Schuld. Kanzlerin Angela Merkel begutachtet am Sonntag die Folgen der Flutkatastrophe, sie ist in dem zerstörten Eifeldorf Schuld angekommen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist am Sonntag zu einem Besuch in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten in Rheinland-Pfalz eingetroffen. Merkel startete den Besuch gegen Mittag in der Eifelgemeinde Schuld, die besonders schwer von der