Kanzlerin Merkel und Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, begehen das Hochwassergebiet.

Christof Strache/AFP

Schuld. Kanzlerin Angela Merkel begutachtet am Sonntag die Folgen der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und verspricht Hilfen des Bundes.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist am Sonntag zu einem Besuch in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten in Rheinland-Pfalz eingetroffen. Merkel startete den Besuch gegen Mittag in der Eifelgemeinde Schuld, die besonders schwer von der