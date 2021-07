Schwere Waldbrände in Russland - Warnung vor giftigem Rauch

Ein Feuerwehrmann bei Löscharbeiten in der Region Jakutien.

Russian Emergency Ministry Press Service/dpa

Jakutsk. Seit Monaten kämpft Russland gegen Waldbrände. Meist wüten die Flammen fernab von Dörfern. Doch nun warnen die Behörden im Osten des Landes die Bewohner.

Die in Russland wütenden Waldbrände werden immer mehr zu einer Gefahr für die Menschen. Die Behörden der besonders betroffenen sibirischen Region Jakutien (Republik Sacha) im Osten des Landes warnten am Sonntag vor giftigem Rauch in mehr al