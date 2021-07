Die Polizei sperrt die Zufahrt zum Gebiet in dem ein Kleinflugzeug vom Typ "Piper" abgestürzt ist. Nach dem Absturz mit drei Toten dauern die Ermittlungen zur Ursache des Unglücks weiter an.

Sdmg / Dettenmeyer/SDMG/dpa

Steinenbronn. Kurz nach dem Start am Stuttgarter Flughafen stürzt im Landkreis Böblingen ein Kleinflugzeug in einem Wald ab. Drei Menschen sterben. Die Ermittlungen zur Ursache könnten noch lange dauern.

Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs im Kreis Böblingen (Baden-Württemberg) mit drei Toten dauern die Ermittlungen zur Ursache des Unglücks weiter an. Warum das Flugzeug am Samstagmorgen kurz nach dem Start in Stuttgart abgestürzt war, sei