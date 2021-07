Eine lange Schlange bildet sich vor der Einfahrt zur Impfung an der Ikea-Filiale Lichtenberg vor dem Schild mit der Aufschrift "Impf-Drive-In Einfahrt Corona-Impfung Ohne Termin".

Fabian Sommer/dpa

Berlin. Laut den aktuellen Zahlen des RKI ist die Sieben-Tage-Inzidenz binnen eines Tages von 9,4 auf 10 gestiegen. Hinzu kommen 1292 Corona-Neuinfektionen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Deutschland auf einen zweistelligen Wert gesprungen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert mit 10 an (Vortag: 9,4 vor einer Woche 6,2). Binnen eines Tages haen die Gesundheitsämter in Deutschland haben