Scholz kündigt mehrere Hundert Millionen Euro Soforthilfe an

Häuser im Ahrtal im Ortsteil Walporzheim sind zerstört. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat angesichts der Katastrophe Soforthilfen in dreistelliger Millionenhöhe in Aussicht gestellt.

Thomas Frey/dpa

Berlin. Die Zerstörung nach den Überschwemmungen im Westen Deutschlands ist riesig - viele Menschen stehen vor den buchstäblichen Trümmern ihrer Existenz. Bundesfinanzminister Olaf Scholz verspricht schnelle Hilfe.

Nach der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz Soforthilfen in dreistelliger Millionenhöhe in Aussicht gestellt. „Es braucht einen nationalen Kraftakt“, sagte der SPD-Politiker der „Bild am Sonnta