Häuser, in die niemand mehr zurückkehren kann: Viele Menschen im Ahrtal haben ihre komplette Existenz verloren.

Thomas Frey/dpa

Berchtesgaden. Allein in der Katastrophenregion Ahrweiler in Rheinland-Pfalz haben mehr als 110 Menschen ihr Leben verloren. Dort wird am Sonntag die Kanzlerin erwartet - der Finanzminister verspricht Milliarden.

Unwetter hatten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz eine Schneise der Verwüstung hinterlassen - mehr als 150 Menschen starben durch die Fluten. Der Schwerpunkt der Katastrophe in Rheinland-Pfalz liegt im Kreis Ahrweiler. Allein dort