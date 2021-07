Hilfskräfte in Oberbayern wegen Hochwassers im Dauereinsatz

Der Landkreis Berchtesgadener Land hat nach starkem Regen wegen Hochwassers den Katastrophenfall ausgerufen.

Kilian Pfeiffer/dpa

Bad Reichenhall/Sebnitz/Bad Schandau. Das Hochwasser hat nun Oberbayern schwer getroffen. Es gibt zwei Tote, Häuser sind eingestürzt – und die nächste Regenfront droht bereits. Unwetter wüteten auch in der Sächsische Schweiz und in Österreich.

Zwei Tote, vom Einsturz bedrohte Häuser, Evakuierungen: Am Sonntagmorgen hat sich das ganze Ausmaß des Hochwassers im Landkreis Berchtesgadener Land in Oberbayern gezeigt. 890 Hilfskräfte waren in den besonders betroffenen Orten im Einsatz.