Steinmeier in Erftstadt: „Ihr Schicksal bricht uns das Herz“

Dank „im Namen aller Deutschen“: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat gemeinsam mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet Helfer im Hochwassergebiet in NRW besucht.

Marius Becker/dpa-Pool/dpa

. Der Bundespräsident dankt in NRW den Hochwasser-Helfern, die „bis zur Erschöpfung und jenseits davon“ gearbeitet hätten. Die Kanzlerin reist am Sonntag ins Katastrophengebiet in Rheinland-Pfalz.

Trost vom Staatsoberhaupt: Bei seinem Besuch im Hochwasser-Hotspot Erftstadt in Nordrhein-Westfalen hat sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier tief betroffen gezeigt. „Ihr Schicksal bricht uns das Herz“, sagte er an Betroffene gericht