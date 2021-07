Bundespräsident Steinmeier besucht am Samstag Erftstadt

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will sich vor Ort ein Bild von der aktuellen Lage machen und mit Rettungskräften sprechen.

Bernd von Jutrczenka/dpa

Düsseldorf. Viele Politiker kommen in die Krisenregionen, um sich vor Ort ein Bild zu. Auch der Bundespräsident hat sich angesagt.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt am Samstag in den von der Unwetterkatastrophe besonders getroffenen Rhein-Erft-Kreis.Nach Angaben der NRW-Staatskanzlei besucht das Staatsoberhaupt am Mittag zusammen mit Ministerpräsident Armin