Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht während einer Pressekonferenz im Weißen Haus.

Susan Walsh/AP/dpa

Berlin. Nach einem Gespräch mit der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz erwägt Bundeskanzlerin Angela Merkel einen Besuch im Katastrophengebiet. Sie habe den Menschen Hilfe zugesichert.

Bundeskanzlerin Angela Merkel erwägt einen baldigen Besuch im Katastrophengebiet in Rheinland-Pfalz. Wie der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, am Freitag nach der Teilnahme Merkels an einer Videokonferenz des Landeskrisenstabs