Steinbachtalsperre im Kreis Euskirchen: Die Lage bleibt problematisch.

imago images/Jochen Tack

Euskirchen. Unter den Wassermassen drohte die Steinbachtalsperre bei Euskirchen zu brechen, die Lage schien dann zunehmend unter Kontrolle zu sein. Doch das Wasser fließt zu langsam ab, Experten begutachten den Damm.

An der von einem Bruch bedrohten Steinbachtalsperre bei Euskirchen fließt das Wasser langsamer ab als erwartet. Deshalb sollen Experten am Sonntag die noch immer angespannte Lage am Staudamm neu bewerten, wie die Bezirksregierung Köln auf T