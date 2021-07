Zahl der Hochwasser-Toten in Belgien steigt auf 14

Anwohner in Lüttich waten mit einem Gummiboot durch das Wasser, nachdem die Maas bei schweren Überschwemmungen über die Ufer getreten ist.

Valentin Bianchi/AP/dpa

Brüssel. Nicht nur NRW und Rheinland-Pfalz kämpfen mit den Wassermassen. In Belgien ist die Zahl der Todesopfer der Überschwemmungen auf mindestens 14 gestiegen. Besonders betroffen ist die Region Wallonien.

Die Zahl der Toten in Folge des Unwetters und der Überschwemmungen ist auch in Belgien weiter gestiegen. Über Nacht fanden die Einsatzkräfte in der Wallonischen Region weitere Tote - somit forderte das Unwetter bisher mindestens 14 Menschen