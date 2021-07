Zwölf Tote in Behindertenwohnheim: Hätte früher evakuiert werden müssen?

Sie können die Katastrophe einfach noch nicht fassen: ein Pärchen blickt auf die Flutverwüstungen in Ahrweiler-Bad Neuenahr. In einer Behinderteneinrichtung starben bei der Flut zwölf Menschen in ihren Betten.

Christof Stache/AFP

Osnabrück. Sie waren hilflos, konnten sich aus eigener Kraft nicht retten – zwölf schwerbehinderte Menschen in einer Einrichtung der Lebenshilfe in Ahrweiler starben. Wie konnte es dazu kommen?

Wo war das Personal? Wurde kein Notruf abgesetzt? Warum wurde keines der Opfer rechtzeitig vom Personal in höhere Stockwerke gerettet? Am Tag nach der Tragödie in einer Sozialeinrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung stellen sich z