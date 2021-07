Gebäude unterspült: Todesopfer nach Hauseinstürzen in Erftstadt

Hauseinstürze in Erftstadt: Rettungsschwimmer und Polizeitaucher begeben sich mit einem Schlauchboot in einen überfluteten Innenhof.

dpa/Marius Becker

Erftstadt. Beim Einsturz von Häusern in Erftstadt-Blessem sind Menschen ums Leben gekommen. In der Ortschaft war es zu massiven und schnell fortschreitenden Unterspülungen von Häusern gekommen.

Die Lage in den Überschwemmungsgebieten in Nordrhein-Westfalen ist am Freitag angespannt geblieben. Dramatische Berichte kamen aus Erftstadt: Im Ortsteil Blessem sei eine Reihe von Häusern ganz oder teilweise eingestürzt, teilte die Bezirks