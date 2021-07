Hochwasser-Kreis in NRW meldet 1300 Vermisste

Die Mosel ist in der Ortschaft Zell über die Ufer getreten.

---/Nord-West-Media TV /dpa

Koblenz/Düsseldorf. Mindestens 58 Menschen sind bisher bei der Hochwasserkatastrophe gestorben. Weitere Opfer sind zu befürchten - die Vermisstenzahlen sind hoch. Kanzlerin Merkel will die Betroffenen „nicht alleine lassen“.

Die Wassermassen wälzen sich regelrecht durch die Straßen, ganze Orte versinken in braunen Fluten. Das, was die meisten Menschen in Deutschland bislang nur aus weiter Ferne kannten, ist plötzlich ganz nah. Mindestens 58 Menschen sind bislan