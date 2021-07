Der Schauspieler Wotan Wilke Möhring lässt seine Kinder nicht alles im Fernsehen angucken.

Henning Kaiser/dpa

München/Köln. Der Schauspieler ist streng mit seinen Kindern. Sie dürfen sich keine Filme ansehen, in denen er mitspielt. Am Samstag macht er aber mal eine Ausnahme.

Schauspieler Wotan Wilke Möhring hat als Lockvogel bei „Verstehen Sie Spaß“ auch zugunsten seiner Kinder mitgemacht. Sie dürften sich sonst nämlich nichts von dem anschauen, was der Vater so produziert, erzählt der 54-Jährige in der Sendung