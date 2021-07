Prinz Charles tritt in Kuhfladen: „Bringt Glück“

Der britische Prinz Charles und seine Frau Camilla sind offenbar guter Dinge.

Danny Lawson/PA/dpa

Harrogate. Auch dem britischen Thronfolger passiert wohl mal ein Missgeschick. Beim Besuch einer Landwirtschaftsschau trat er in einen Kuhfladen. Er wurde sofort mit aufmunternden Worten getröstet.

Wenn es nach britischen Landwirten geht, ist Prinz Charles (72) bald Glück beschieden. Der Thronfolger trat am Donnerstag beim Besuch einer Landwirtschaftsschau in Nordengland in einen Kuhfladen.„Ich habe ihm gesagt, dass das Glück bringt,