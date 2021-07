Diese Aufnahme zeigt den intensiven Kontakt eines Badegasts mit dem Schweinswal. Die Polizei warnt vor einer möglichen Übertragung von Krankheiten.

Polizei

Grömitz. Das zunächst agile Tier wurde nach Zeugenaussagen immer schwächer und ist schließlich verendet. Zahlreiche Kinder sollen Kontakt mit dem streng geschützten Schweinswal gehabt haben, der mit Würmern infiziert war.

Ungeahnte Folgen hat die Begegnung mit einem kleinen Schweinswal für zahlreiche Badegäste, darunter viele Kinder, am vergangenen Freitag in Grömitz in Schleswig-Holstein. Die Polizei hat nicht nur ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes ge