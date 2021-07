Flutkatastrophe in Deutschland: "Wassermassen nicht zu bewältigen"

Starkregen sorgte in weiten Teilen Deutschlands für Überschwemmungen. Die Anteilnahme ist groß.

AFP/Sascha Schuermann

Berlin. Starkregen sorgte am Mittwoch in Deutschland für weitreichende Überschwemmungen mit verheerenden Folgen. Was Politiker und Betroffene zur Flutkatastrophe sagen.

Erschreckende Bilder von überfluteten Straßen, vollgelaufenen Kellern und beschädigten Häusern kommen aus den überschwemmten Gebieten, vor allem im Westen Deutschlands. Aktuellen Angaben zufolge sind mindestens 19 Menschen ums Leben gekomme