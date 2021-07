Verkehrschaos in NRW: Wo es Zugausfälle und gesperrte Autobahnen gibt

Wegen der Unwetterfolgen sind Bahn- und Autoverkehr vielerorts massiv eingeschränkt. (Symbolbild)

Düsseldorf/Mainz. Überflutungen und Dauerregen sorgen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen für Verkehrsprobleme. Was ist auf Autobahnen und im Bahnverkehr noch möglich?

Mehrere Orte in Rheinland-Pfalz sind nach Starkregen und Überflutungen von der Außenwelt abgeschnitten. Stark beeinträchtigt sind der Landkreis Ahrweiler und der Eifelkreis Bitburg-Prüm. Auch in Nordrhein-Westfalen kämpfen Einsatzkräfte an