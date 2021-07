In Schuld bei Adenau sind sechs Häuser eingestürzt. Derzeit werden dort rund 70 Menschen vermisst.

Schuld. Allein im Eifel-Landkreis Ahrweiler sind bei den aktuellen Unwettern vier Menschen gestorben. 70 weitere werden vermisst. Ein Überblick.

Die Wassermassen fressen sich regelrecht durch die Orte. Es sind unfassbare Bilder und Szenen, die sich am Donnerstagmorgen in der Eifel abspielen. Das, was die meisten Menschen in Deutschland bislang nur aus weiter Ferne kannten, ist plötz