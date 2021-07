Bundeswehr unterstützt nach Unwetter in Hagen

Mit einem Bergepanzer und schwerem Räumgerät rückt die Bundeswehr an, um die Schäden die die Überflutung der Nahma am Vorabend mit sich gebracht hat, zu beseitigen.

Roberto Pfeil/dpa

Hagen. Sie sind mit Bergepanzern, Tiefladern und Kettensägen im Einsatz: Etwa 100 Bundeswehr-Soldaten unterstützen die Feuerwehr Unwetter-Krisengebiet Hagen.

Zur Unterstützung der Feuerwehr im Unwetter-Krisengebiet in Hagen sind auch etwa hundert Bundeswehr-Soldaten im Einsatz. Die Stadt habe am Dienstagnachmittag einen entsprechenden Antrag gestellt, sagte ein Bundeswehr-Sprecher am Mittwoch. K