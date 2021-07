Die Feuerwehr versucht, die Wassermassen mit Sandsäcke zu stoppen.

David Young/dpa

Altena/Werdohl/Wuppertal/Trier. +++ In der Eifel werden zahlreiche Menschen vermisst, nachdem mehrere Häuser eingstürzt sind +++ Zwei Feuerwehrmänner sterben im Märkischen Kreis +++ Steinbachtalsperre in Euskirchen droht zu brechen +++

Im Landkreis Ahrweiler (Rheinland-Pfalz) sind vier Menschen nach schweren Überflutungen ums Leben gekommen. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei in Koblenz am Morgen. Die genauen Umstände seien noch unklar. Die Opfer wurden demnach an me