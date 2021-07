Unwetterwarnung: So turbulent wird es im Norden

Es wird zwar nicht dramatisch, dafür aber unschön. (Symbolbild)

David Young/dpa

Offenbach. Große Teile der Republik – besonders im Süden – wurden in den vergangenen Tagen von schweren Unwettern heimgesucht. So besorgt muss der Norden über die Wetterextreme sein.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für Teile Deutschlands Unwetter bis in den Donnerstag hinein voraus. In Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und in Teilen Hessens könne es zu extremen Unwettern kommen, teilten die Meteoro