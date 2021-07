Was passiert wo? Die Unwetterschwerpunkte im Überblick

Mit einem Bergepanzer und schwerem Räumgerät rückt die Bundeswehr in Hagen an, um die Schäden der Flutkatastrophe zu beseitigen

dpa/Roberto Pfeil

Hof. Tief "Bernd" und Starkregengebiete ziehen über Deutschland. Aus der Eifel werden vier Todesopfer und Dutzende Vermisste gemeldet. Auch zwei Feuerwehrleute verloren bei Einsätzen ihr Leben.

Eingestürzte Häuser, Vermisste und zwei tote Einsatzkräfte: Starkregen hat in einigen Regionen Deutschlands zu Ausnahmezuständen geführt. Während sich die Lage an manchen Orten am Mittwoch zunächst beruhigte, war vor allem Nordrhein-Westfal